B49 gesperrt: Schwerer Unfall auf Höhe Tiefenbach

BRAUNFELS-TIEFENBACH - Auf der Bundesstraße 49 hat sich am frühen Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei war ein mit zwei Frauen besetztes Auto gegen 18.30 Uhr in Fahrtrichtung Limburg unterwegs. Die Fahrerin soll dann auf Höhe des Braunfelser Stadtteils Tiefenbach aus noch ungeklärter Ursache stark abgebremst haben. Der nachfolgende Wagen prallte daraufhin mit derart starker Wucht gegen das abbremsende Fahrzeug, dass dieses sich überschlug.

Nach ersten Informationen wurden mehrere Beteiligte verletzt. Die B49 war an der Unfallstelle zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Seit 19.25 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Gießen wieder frei. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

