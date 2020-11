Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus in Braunfels gestohlen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Die Kripo Wetzlar sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wingert nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Die Täter drangen zwischen Sonntag, 22. November, und Donnerstag, 26. November, in das Gebäude ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Nach Angaben der Bewohnerin fehlt Bargeld in vierstelliger Höhe. Außerdem nahmen der oder die Täter ein iPhone X eine MacBook und diversen Goldschmuck in Form von Ketten, Ohrringen und Armbändern mit. Der Gesamtwert der Beute wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wetzlar unter Telefon 06441-9180.