Bauarbeiten: B 49 zwischen Solms und Braunfels voll gesperrt

Wegen Markierungsarbeiten kommt es am Samstagmorgen auf der B 49 zu einer Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Solms und Braunfels-Tiefenbach. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

SOLMS/BRAUNFELS - In den frühen Morgenstunden des 28. Mai wird die B 49 zwischen Solms und Braunfels-Tiefenbach voll gesperrt. Das teilte Hessen Mobil mit. Dies sei im Zuge der Bauarbeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 49 notwendig. Die Sperrung beider Fahrtrichtungen ist zwischen 4 Uhr und etwa 8 Uhr vorgesehen.

Weil sich die aufgebrachten Baustellenmarkierungen im Bereich der Anschlussstelle Leun teilweise gelöst haben, sind in diesem Bereich Nachmarkierungsarbeiten notwendig. Die Sperrung werde, so Hessen Mobil, sofort aufgehoben, sobald die Markierungen vollständig aufgetragen sind. Diese Arbeiten waren zunächst für den vergangenen Samstag geplant, wurden dann jedoch aufgrund der Wetterprognose kurzfristig um eine Woche verschoben.

Umleitungen werden eingerichtet

In Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung ab der Anschlussstelle Solms über die L 3020 nach Leun und von dort weiter mit der Bedarfsumleitung "U6" über Stockhausen zur B49-Anschlussstelle Biskirchen. Für die Dauer der Sperrung wird die Vorfahrtsregelung an der Anschlussstelle Solms geändert: Der Verkehr, der von der B 49 abgeleitet wird, erhält gegenüber der L 3283 aus Burgsolms Vorfahrt, um einen Rückstau zu vermeiden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar wird während der Sperrung ab der Anschlussstelle Leun-Biskirchen über die parallel zur Bundesstraße verlaufende L 3020 über Biskirchen, Stockhausen und Leun umgeleitet und weiter auf der Bedarfsumleitung "U3" über die L 3052 und die L 3283 über Burgsolms zur Anschlussstelle Solms geführt. Durch die ab Leun getrennte Führung des Verkehrs in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar über Burgsolms soll ein Rückstau an der Anschlussstelle Solms vermieden werden.