Beim TuS Philippstein kunstvoll die Klinge führen lernen

In Aktion: Schüler und Trainer kreuzen im Partnertraining schwungvoll die Klingen der Holzschwerter. Foto: Laura Schaub

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS-PHILIPPSTEIN - Badminton, Gymnastik, Kindertanz und Kinderturnen, Tischtennis und schließlich die "Dancing Devils" - sie alle bilden beim TuS Philippstein die Abteilungen des Vereins. Jüngster Spross ist die Battojutsu-Tainingsgruppe.

Lesen Sie auch: Nach Lkw-Unfall: Ein Tag Stillstand auf der A45

Battojutsu ist japanisch und bedeutet die "Kunst des Schwertziehens". Hier geht es aber nicht um Kampfsport, sondern um Kampfkunst, Koordinationssteigerung, Konzentrationsförderung, Steigerung der Beweglichkeit, respektvollen Umgang mit dem Langschwert sowie persönlichen Erfolg im Training. Und Spaß machen soll das Ganze auch noch.

INFORMATIONEN Weitere Informationen finden Sie unter www.battojutsu.de

Training in der Mehrzweckhalle in Philippstein

Kampfkunstlehrer Stephan Andreas (38) und seine Schüler haben bereits schwarze Trainingsanzüge an und sind mit großen Taschen bepackt, als sie die Mehrzweckhalle in Philippstein betreten. Im Vorraum ziehen sie Schuhe und Socken aus, verbeugen sich, bevor sie die Halle betreten.

Drinnen legen sie eine Art Hosenrock namens Hakama an. Daran wird die sogenannte Saya, der Schwerthalter, samt Schwert befestigt. Die Beschäftigung mit Battojutsu hat viel mit Ritualen zu tun. Schüler und Lehrer stehen sich gegenüber und grüßen sich. Sie knien sich hin und verbeugen sich auch vor den Schwertern, die vor ihnen liegen. Es ist Ausdruck dafür, dass dem Training Respekt gezollt werden soll. Eine kurze Meditation soll den Kopf frei machen vom Alltagsstress. Der Respekt vor Training und Schwert ist Trainer Stephan Andreas sehr wichtig. Deswegen werden auch die traditionellen japanischen Begriffe beim "Angrüßen", während des Trainings und zum Schluss beim sogenannten "Abgrüßen" verwendet.

Warmmachen und Dehnen besonders für die Handgelenke wichtig

Nach dem Begrüßungsritual geht's an Warmmachen und Dehnen. Das ist besonders für Handgelenke wichtig, da es auf Dauer bei einem nicht korrekten Umgang mit dem Schwert zu Schmerzen kommen könnte, erklärt Andreas. Der Trainer spricht aus jahrelanger Erfahrung. Der gebürtige Siegener lehrt seit fast 20 Jahren die Kampfkunst in nahezu jeder Altersklasse. "Früher habe ich Karate gemacht und wollte die japanische Kampfkunst vertiefen und bin dann bei Battojutsu geblieben", sagt er.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



"Dran geblieben bin ich vor allem wegen der vielen tollen Menschen. Ich finde das gegenseitige Vertrauen, was man entwickelt, sehr toll. Das Hobby ist sehr verletzungsarm, und man sieht einen stetigen Fortschritt. Seit 2008 unterrichte ich Battojutsu. Anfangs in Siegen. Als ich dann nach Philippstein gezogen bin, wollte ich es auch hier anbieten. Die Chance habe ich bekommen."

Training findet einmal die Woche statt

Bisher gehören der neuen Trainingsgruppe beim TuS Philippstein sechs Schüler an. Einmal pro Woche kommen sie in die Mehrzweckhalle.

Nach dem Warmmachen geht es mit Grundübungen weiter. Bei der Kampfkunst hält man sich an sogenannte Kata, also immer an gleiche Bewegungsabläufe. Es gibt keine Wettkämpfe, keine Siege und keine Gewinner.

Schüler André Körfer ist mit 50 Jahren der älteste Schüler der Gruppe. (Foto: Laura Schaub)

Der älteste Schüler der Gruppe, André Körfer (50), erklärt, wie er zu Battojutsu gekommen ist: "In der Braunfels-Facebookgruppe habe ich von dem Angebot des TuS Philippstein erfahren und habe mal mit meinem Sohn vorbeigeschaut. Es macht mir immer viel Spaß. Darum bin ich dabeigeblieben." Sein Sohn Fin Niko (16) sagt: "Ich habe mich auch schon immer für Japan und die Kultur interessiert. Ich habe viel Spaß an meinem Hobby."

Der 16-jährige Niko Körfer trainiert gemeinsam mit seinem Vater. (Foto: Laura Schaub)

Vor der Grundübung wird stets der jeweilige Bewegungsablauf mit Schlag benannt - natürlich auf Japanisch. Nach den gemeinsamen Grundübungen dürfen die Schüler frei trainieren. Aufgrund der kleinen Gruppe kann jeder Teilnehmer sehr individuell gefördert und trainiert werden. Verletzungen im Training hat Lehrmeister Andreas in seinen vielen Jahren der Kampfkunst selten erlebt. Und wenn es dazu einmal gekommen war, dann meist mit Holzschwertern.

Partnertraining nur mit Schutzausrüstung und Holzschwert

Nach der freien Trainingszeit geht es ans Partnertraining, nun mit Schutzausrüstung und Holzschwert. Die Schüler wählen Schutzbrille und Handschuhe aus, der Trainer spezielle Handschuhe und dazu noch einen Helm, der auch für Schläge mit einem Metallschwert ausgelegt ist.

Dass Koordination, Körperspannung und das richtige Atmen nicht so einfach sind, wie es bei den geübten Künstlern aussieht, merkt man spätestens dann, wenn man selbst ein Schwert zur Hand nimmt.

Beim Partnertraining wird vorher mitgeteilt, welcher Schlag ausgeführt wird. Erst nachdem der Partner bestätigt, dass er bereit ist, geht es los. Neben Disziplin lernen die Schüler Achtung, Respekt und Vertrauen. Ein Sport für Körper und Geist. Kevin Kaparulin (16) sagt: "Ich war schon immer an Japans Geschichte und Kultur interessiert, ich lerne sogar aktuell Japanisch. Ich kann gut im Training vom Alltag abschalten und lerne Selbstkontrolle und vieles, was ich alltäglich anwenden kann. Und wir haben hier coole Leute.

Mitgliederbeitrag beträgt für Erwachsene monatlich vier Euro

Der TuS Philippstein erleichtert den Einstieg in das neue Angebot: Die erste Grundausrüstung kann gestellt werden, und der Mitgliederbeitrag gestaltet sich moderat. Er beläuft sich für Jugendliche auf zwei und für Erwachsene auf vier Euro pro Monat. Einen Karateanzug mit Hakama benötigen Schüler erst zur ersten Prüfung, ein eigenes Katana erst ab der zweiten Prüfung. Drei Schüler haben im August bereits ihre erste Prüfung abgelegt. Sie sind "5. Kyu Gelbträger".

Lesen Sie auch: Wie Putin in Wetzlar die Handarbeit fördert

Die nächste Prüfung soll im Februar 2023 stattfinden. Wer Interesse hat, ist mittwochs von 20.30 bis 22 Uhr in der Mehrzweckhalle Philippstein willkommen. Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren, kann aber nach Absprache mit dem Trainer auch darunterliegen.