Benefizkonzert in Braunfels für Flutopfer

Die Gruppe "Frankfurter Dreierlei" spielt beim Benefizkonzert im Braunfeser Kurpark. Foto: Kur GmbH Braunfels

BRAUNFELS - Ein Benefizkonzert für die Flutopfer im Ahrtal findet am Sonntag, 19. September, im Braunfelser Kurpark (Lindenallee) statt. Der gesamte Erlös wird gespendet.

Los geht es um 13 Uhr. Dann spielt die Band "New Orleans Joymakers". Im Anschluss wird "Frankfurter Dreierlei" ab 15.30 Uhr zu sehen und zu hören sein. Deren Auftritt in der Reihe Sommerkonzerte war ausgefallen. Jetzt holt ihn die Gruppe im Rahmen des Benefizkonzerts nach. Das endet um 17 Uhr.

Doch nicht nur Musik wird es am Sonntag geben. Die Freiwillige Feuerwehr Braunfels will die Aktion unterstützen und wird Speisen und Getränke anbieten. Hintergrund ist, dass sich die Feuerwehrleute vor Kurzem selbst ein Bild von der Situation im Ahrtal machen konnten. Sie hatten bei den Aufräumarbeiten vor Ort geholfen. Stadtbrandinspektor Michael Rack war ebenfalls im Flutgebiet und sagt, die Feuerwehr freue sich, nun im Rahmen des Benefizkonzerts Spenden akquirieren und damit auch weiterhin die Menschen im Ahrtal unterstützen zu können. "Die Leute dort haben alles verloren und daher bin ich froh, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag zum Wiederaufbau leisten können."

Auch eine Reihe von Sponsoren gebe es bereits, teilte die Kur GmbH mit. Das freut auch den Braunfelser Bürgermeister und Geschäftsführer der Kur GmbH, Christian Breithecker (parteilos), der sagte, er sei begeistert über die positive Resonanz, die es schon jetzt zum Konzert gibt. "Dass bereits während der Planung zum Benefizkonzert Braunfelser Unternehmer auf uns zukommen, und eine Spende zusichern, ist wirklich toll", so Breithecker.

Um am Sonntag den Einlass besser bewältigen zu können, bittet die Kur GmbH die Besucher, sich wenn möglich, im Vorfeld die Luca-App für das Erfassen der Kontaktdaten herunterzuladen. Es gilt zudem die 3-G-Regel (getestet, genesen, geimpft). Der Zutritt zum Konzert ist ausschließlich über den Eingang an der Straße "Am Kurpark" möglich. Der Einlass beginnt ab 12 Uhr.

Weitere Informationen zum Konzert gibt es bei der Tourist-Information Braunfels (Marktplatz 9), Telefon 0 64 42-93 44 11, E-Mail touristinfo@braunfels.de oder im Internet auf www.braunfels-erleben.de.