Betrunkener Fahrer steht im Gebüsch

Braunfels (red). Der Van stand nahe dem alten Bahnhof an der Straße von Bonbaden nach Braunfels abseits im Grün und im Gebüsch. Der Fahrer hing über dem Lenker und der Motor des Autos lief noch: So präsentierte sich die Situation in der Nacht zu Samstag, 18. Juli, für eine Streife der Wetzlarer Polizei. Die Beamten brachten den 43 Jahre alten Fahrer schließlich für eine Blutprobe zur Wache. Sein Alkotest um 3.20 Uhr hatte 2,21 Promille angezeigt. Warum der Wagen neben der Straße stand, also ob es einfach nur Glück war oder ob der Fahrer bewusst angehalten hat, steht nicht fest. Ein Schaden ist zumindest weder am Auto noch am Standort des Autos erkennbar gewesen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.