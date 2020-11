Biergarten im Braunfelser Kurpark?

Ideen für den Braunfelser Kurpark sind gefragt: Könnte ein Biergarten die Attraktivität des "Herrengartens" erhöhen? Foto: Siegbert Bender

BRAUNFELS - Mehr Blumen im Kurpark "Herrengarten" in Braunfels? Bürger sollen diesen Wunsch gegenüber Mitgliedern der CDU geäußert haben.

Die Fraktion stellte in der Stadtverordnetensitzung jetzt einen Antrag. Der sieht aber erst einmal nur vor, dass die Kommunalpolitiker umfangreich informiert werden. Interesse besteht dabei an den Fragen, welche Projekte im vergangenen Jahr im "Herrengarten" umgesetzt wurden und ob es für diese Fördermittel gab. Ferner soll erläutert werden, wie das Konzept für den Kurpark, sowohl aktuell als auch in der Zukunft, aussieht. Anfang des nächsten Jahres soll der Magistrat zusammen mit dem Förderverein "Herrengarten" im Ausschuss für Stadtentwicklung über die Entwicklung des "Herrengartens" berichten, beschlossen die Stadtverordneten.

Carmen Lenzer (CDU) erläuterte den Antrag: "Der Park ist ein Aushängeschild unserer Stadt. Er ist nicht nur Erholungs-, sondern auch Veranstaltungsort." Bürger würden sich fragen, wann weitere Erneuerungen folgen. Viele seien da für, dass der Park bunter werde, beispielsweise durch das Pflanzen von Blumen. Die CDU schlug zudem vor, weitere Ruhebänke und sogenannte "Waldsofas" aufzustellen. Dringend notwendig sei ein weiteres Spielgerät für den Spielplatz. Denkbar wäre auch ein Biergarten im Bereich des Kurparktreffs oder ein Mehrgenerationenplatz. Auch die Schulen könnten in die Planung eingebunden werden, findet die CDU.

Christel Pitsch (Grüne), die Mitglied in besagtem Förderverein ist, erklärte: "Wir haben bereits viele Ideen." Die Umsetzung müsste jedoch über den Haushalt abgesichert sein. Als Beispiel nannte sie den Mehrgenerationenplatz. "Es gibt mehrere Möglichkeiten, um den Park attraktiver zu machen. Die Stadtverordneten hatten ja das Konzept ,Herrengarten' beschlossen."

Gestaltung nach

historischem Vorbild

Was das Anlegen von Blumenbeeten angeht, erläuterte Pitsch: "Es soll ein englischer Herrengarten nach historischem Vorbild sein; viele Blumen gibt es da nicht - nur ein paar Rosen- und Kräuterbeete." Die Stadtverordnete sagte, sie freue sich über das Interesse und lud Bürger wie Stadtverordnete ein, im Förderverein aktiv zu werden.