Blick nach Braunfels: Wie ein Supermarkt eingerichtet wird

Das große Einsortieren beginnt: Eine Mitarbeiterin scannt die Produkte, so lässt sich der Warenbestand nachvollziehen. Foto: Jenny Berns

Während im Eingangsbereich noch gebaut wird, stehen weiter hinten schon die Produkte in den Regalen. Foto: Jenny Berns

Klick und klack - ein Mitarbeiter befestigt Halterungen für die Preisschilder an Regalen. Foto: Jenny Berns

Ist alles da, wo es hin soll? Die Gebietsverantwortliche Tanja Kirschner schaut sich mit Filialleiter Dirk Schuster noch mal den Plan für die Inneneinrichtung an. Foto: Jenny Berns

Im "Frischebereich"stehen noch letzte Arbeiten an. In den Körben wird später Obst und Gemüse präsentiert in den Reaglen dahinter frische Bäckereiprodukte. Foto: Jenny Berns