Bonbaden macht sich hübsch für die 1250-Jahr-Feier

30 Kinder und 20 Erwachsene ziehen in Braunfels größtem Stadtteil los und befreien die Natur von Unrat. Foto: Siegbert Bender

BRAUNFELS-BONBADEN - Frühzeitig wollen die Bonbadener ihr Dorf herausputzen. Denn im nächsten Jahr wird der größte Braunfelser Stadtteil 1250 Jahre alt - und das soll gefeiert werden.

Deshalb hatte der Festausschuss in Kooperation mit der Bonbadener Vereinsgemeinschaft und der Grundschule zur Aktion "Müll sammeln" aufgerufen.

Rund 30 Kinder und 20 Erwachsene zogen mit Müllsäcken und Handgreifern bewaffnet durch die Gemarkung, wobei vor allem die Nebenstraßen und Feldwege Ziel der Mission waren. Vereinsgemeinschaft-Vorsitzender Marcus Ruh und Festausschusssprecher Michael Reitz waren angenehm überrascht, sowohl von der Anzahl der Teilnehmer als auch vom Ergebnis. "Das war ein voller Erfolg! Mit so großer Beteiligung hätten wir nicht gerechnet. Aber im Gegensatz zu früheren, gleichartigen Aktionen, haben wir erstaunlich wenig Müll gefunden. Größere Sachen waren so gut wie keine dabei", teilte das Duo mit.

Unterstützt von zwei Traktoren und einem Feuerwehrauto waren die freiwilligen Helfer am Morgen losgezogen. Zur Belohnung gab es am Nachmittag am Schützenhaus Kuchen, Bockwurst und Getränke, finanziert mithilfe der Stadt Braunfels, als Anerkennung für die Helfer.