Brand im Braunfelser Schloss

Kaminbrand: Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr entstand am Braunfelser Schloss kein Schaden. Archivfoto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Rauch, der am Montagmorgen über dem Braunfelser Schloss aufstieg, hat viele Bürger in Sorge versetzt. Tatsächlich brannte es in dem altehrwürdigen Gebäude, jedoch handelte es sich "bloß" um einen Kaminbrand, wie Stadtbrandinspektor Michael Rack auf Nachfrage mitteilte. Die Braunfelser Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Der Kamin wurde ausgefegt und kontrolliert ausgebrannt. Der örtliche Schornsteinfeger war ebenfalls vor Ort. Ein größerer Schaden entstand nicht. Lediglich ein Zimmer im oberen Teil des historischen Gebäudes war verraucht. Personen kamen nicht zu Schaden.