Brandstiftung im Wald bei Tiefenbach: Schutzhütte steht lichterloh in Flammen

Braunfels. Für eine im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährliche Situation haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 8. Juli, gesorgt. Die Täter legten mitten im Braunfelser Wald ein Feuer. Dafür transportierten sie wohl zunächst Autoreifen in eine Schutzhütte nahe der Satorius-Eiche bei Tiefenbach. Diese steckten sie dann an. Kurz darauf stand das Häuschen, das an dem parallel zur K 380 verlaufenden Wanderweg liegt, lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen.

Zum Glück wurde der Brand bemerkt und um 1.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit 15 Einsatzkräften aus. Unter Leitung von Stadtbrandinspektor Michael Rack konnte das Feuer durch einen Atemschutztrupp gelöscht werden. Um die für den Einsatz benötigte Löschwasserversorgung sicherzustellen, war der Einsatz eines Tanklöschfahrzeuges erforderlich. Die Feuerwehr geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Der Braunfelser Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) meldete sich am Mittwoch nun bei dieser Zeitung: "Das ist definitiv kein 'dummer Jungen-Streich' mehr", sagte er. Breithecker erläuterte, dass aufgrund der auch in diesem Jahr herrschenden Trockenheit die Gefahr bestand, dass es zu einem großflächigen Waldbrand kommt. "Ich habe dafür null Verständnis, denn durch solche Taten werden auch die Gesundheit und das Leben der Einsatzkräfte in Gefahr gebracht." Die Hütte, erklärte Breithecker, muss nun abgerissen werden, steht also Wanderern, Spaziergängern oder Radfahrern nicht mehr zur Verfügung.

Wie der Bürgermeister sagte, habe es bereits in der vergangenen Woche eine versuchte Brandstiftung an der Schutzhütte gegeben. Bisher konnten für beide Fälle jedoch keine Täter ermittelt werden. Breithecker bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe, denn es ist nicht auszuschließen, dass weitere Taten folgen.

Wer Hinweise hat oder wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich bei der Stadt melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, setzt die Stadt Braunfels eine Belohnung von 1000 Euro aus. Melden können sich Bürger beim Ordnungsamt der Stadt Braunfels unter Telefon 0 64 42 - 3 03 24 sowie per Fax unter 0 64 42 3 03 37 oder E-Mail an dirk.steinmueller@braunfels.de.