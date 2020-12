Braunfels bekommt gelbe Tonnen

Foto: AWLD

BRAUNFELS - Der Lahn-Dill-Kreis stellt um auf gelbe Tonnen für die Sammlung von Leichtverpackungen. Sie ersetzen ab 2021 den Gelben Sack. In der nächsten Woche, vom 21. bis 24. Dezember, werden sie in Braunfels verteilt. Größe und Anzahl der gelben Tonnen orientieren sich am Volumen der am Grundstück vorhandenen Altpapiergefäße.

Geleert werden die Behälter erst ab dem 1. Januar 2021. Bis dahin können die Gelben Säcke genutzt werden.

Für Fragen zur gelben Tonne wurde eine Hotline eingerichtet unter Telefon 08 00- 1 01 58 60, E-Mail: kommunal-mittelhessen@knettenbrech-gurdulic.de. Weitere Informationen zur Einführung der gelben Tonne gibt es im Internet unter www.awld.de.