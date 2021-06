Braunfels: Bienenfutter statt Kaugummis

Samen für 50 Cent: Der "Bienenfutterautomat" steht einladend am Zaun der Kita "Fledermäuse". Foto: Kita "Fledermäuse"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Während in den vergangenen Wochen durch die Mitarbeiter des Braunfelser Bauhofs viele Blumenbeete mit insektenfreundlichen Stauden und Blumen bepflanzt wurden, gibt es nun einen Bienenfutterautomaten. Der hängt am Zaun der Unterkunft der "Fledermäuse" am Braunfelser Ortsausgang in Richtung Tiefenbach. Die "Fledermäuse" sind die Waldgruppe der Kita "Schlossmäuse".

"Ansgar Wiesemann hat dazu einen alten Kaugummiautomaten umgebaut und mit hochwertigen Blumensamen bestückt", freut sich Sabine Zöller von der Kitaleitung. Für 50 Cent ist es möglich, eine Kapsel mit Samen zu ziehen und irgendwo auszusäen.

"Als Startkapital haben alle anwesenden ,Fledermäuse' von Herrn Wiesemann 50 Cent für ihre ersten Kugeln bekommen", berichtet Sabine Zöller, "und die wurden sogleich gezogen und auf der Tagesspazierstrecke verteilt."