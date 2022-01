Braunfels: Drei Unbekannte rauben 20-Jährigen aus

In Braunfels wurde am frühen Samstagmorgen ein 20-Jähriger ausgeraubt. Symbolfoto: dpa

BRAUNFELS - Drei Unbekannte haben am Samstagmorgen am Marktplatz einen 20-jährigen Braunfelser ausgeraubt. Zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr sprachen ihn die Männer an, als er gerade vom Marktplatz in Richtung Fürst-Ferdinand-Straße ging. Sie forderten ihn auf, seine Schuhe und Jacke herzugeben und verliehen den Forderungen gewaltsam Nachdruck, als der 20-Jährige nicht reagierte. Die Unbekannten schlugen ihn mehrfach, entrissen ihm die Kleidungsstücke mitsamt enthaltener Wertsachen und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie sollen zwischen 18 und 27 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zwei von ihnen waren mit einer Kapuzenjacke mit Fell bekleidet, der Dritte trug eine dünne Daunenjacke. Alle hatten die Kapuzen aufgesetzt und können nicht näher beschrieben werden. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro. Die Kripo in Wetzlar sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die beschriebenen Personen in der Nacht in Braunfels aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegengenommen.