Braunfels: Feuer in Mülltonne greift auf Haus über

Zu einem Gebäudebrand rückt die Feuerwehr am Dienstag in Braunfels aus. Symbolfoto: Animaflora PicsStock/stock.ado

BRAUNFELS - Zu einem Gebäudebrand ist die Braunfelser Feuerwehr am Dienstag um kurz vor 14 Uhr gerufen worden. Das Feuer brach in der Straße "An der Warte", Ecke Falkenecksweg aus. Mittlerweile steht auch fest, was den Brand ausgelöst hatte. Wie die Polizei auf Nachfrage am Mittwoch mitteilte, soll Asche, die noch nicht vollständig erkaltet war in einer Mülltonne entsorgt worden sein. Die Tonne fing Feuer. Das griff auf einen Teil des Dachs und eine Garage über. Da die Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause waren, wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Braunfels und Philippstein sowie Rettungsdienst und Polizei.