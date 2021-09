Braunfels Nord in Teilen jetzt allgemeines Wohngebiet

Die Hecksbergstraße in Braunfels wird vom reinen zum allgemeinen Wohngebiet. Archivfoto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Kein großes Thema mehr war die Entscheidung zur Änderung des Bebauungsplans für eine Fläche im Wohngebiet Braunfels Nord. Die Stadtverordneten stimmten ohne weitere Diskussion zu, allerdings gab es 13 Enthaltungen, vorwiegend kamen sie aus den Reihen der CDU-Fraktion.

Die Änderung betrifft das Areal Hecksbergstraße, Ulmenweg und Heinrich-Ziegler-Straße. Dieses soll von einem reinen zu einem allgemeinen Wohngebiet werden. Sowohl der Haupt- und Finanzausschuss als auch der Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung hatten zuvor beraten und die Änderung empfohlen. Sie soll im beschleunigten Verfahren erfolgen.

Baugrenzen werden zurückgenommen

Anlass für die Umwandlung in ein allgemeines Wohngebiet war vor allem das Thema Ferienwohnungen. Die sind seit 2017 zwar auch in einem reinen Wohngebiet erlaubt, allerdings nur in Ausnahmefällen. Nun sind sie im genannten Bereich generell zulässig. Ebenso gilt in dem Bereich nun, dass die in reinen Wohngebieten ebenfalls nur in Ausnahmefällen zulässigen Läden zur täglichen Versorgung, nicht störende Handwerksbetriebe, Gaststätten sowie Gemeinschaftseinrichtungen generell erlaubt sind.

Doch noch etwas anderes knüpft sich an diesen Beschluss. Die Größe der überbaubaren Fläche der Grundstücke in besagtem Bereich wird größer. Die Grundflächenzahl wird von 0,4 auf 0,3 gesenkt. Aufgrund der Größe der Grundstücke scheine dies ausreichend, hieß es als Begründung in der Vorlage. Es solle "städtebaulichen Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden".

Letztlich wirkt sich das Ganze auch auf die Baugrenzen aus. Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) hatte kürzlich auf Nachfrage erläutert, dass diese im Bereich der Hecksbergstraße um fünf Meter zurückgenommen werden. "Für die Eigentümer bedeutet dies, dass sie betreffend einer möglichen Bebauung der Grundstücke mehr Möglichkeiten erhalten", sagte Breithecker. So sind nun auch Anbauten in Richtung der Straße möglich.