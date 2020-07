Braunfels statt Rom oder Paris

Durch diese kleine Tür schlichen sich angeblich nachts die Soldaten, wenn der Hauptzugang bereits längst verschlossen war. Foto: Jenny Berns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Braunfels. Das Kolosseum in Rom oder der Eiffelturm in Paris sind ohne Frage Sehenswürdigkeiten, die es zu besuchen gilt. Doch wer in diesem Jahr wegen der Corona-Krise auf Städtetrips ins Ausland verzichtet, findet auch zu Hause einige schöne Ecken, die er erkunden kann - beispielsweise in Braunfels. Ein Geheimtipp ist die Schlossstadt aufgrund ihrer Bekanntheit zwar nicht, neben Schloss und Marktplatz gibt es dennoch viel Sehenswertes, das dem Besucher nicht sofort ins Auge springen. Wir haben zwei Stadtführer nach ihren persönlichen Tipps gefragt. Sven Ringsdorf und Ekkehard Wagner empfehlen beide einen Abstecher in den Kurpark "Herrengarten". Der ist nicht nur ein Ort zum Erholen und Entspannen. So bietet der Park neben zahlreichen heimischen auch einige "exotische" Baumarten - unter anderem mehrere Mammutbäume.

Eine Kapelle,

die keine ist

"Man könnte sie als Symbol für die Braunfelser Städtepartnerschaft mit New Braunfels sehen. Allerdings sind sie in Texas gar nicht heimisch, sondern im Nordwesten der USA", erklärt Wagner. Ringsdorf hatnoch zwei weitere Tipps für den Parkbesuch. Zum einen das im oberen Teil gelegene Kaiser-Friedrich-Denkmal. Friedrich III. hatte im Jahr 1887 die Stadt besucht - ein Jahr vor seinem Tod. Zum anderen das Schießhaus (St. Georger Berg 5) etwas weiter unten im Berg. Der äußere Anschein des Gebäudes trügt: Was wie eine Kapelle aussieht, war in Wirklichkeit ein "Schützenhaus". Fürst Ferdinand, ein begeisterter Jäger, ließ das Gebäude erbauen. Angeblich soll er so seiner Gattin vorgegaukelt haben, dass er zum Beten geht, wenn er mal wieder seinem "Hobby" frönen wollte.

Geht man vom Herrengarten in die Straße "Am Kurpark", lohnt sich ein Blick nach oben. "Haus Nummer 11 wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Postamt erbaut", erklärt Wagner. Faszinierend ist neben dem Eingangsportal auch das Fachwerkobergeschoss mit Giebeln, Erkern und Gauben, an denen man Motive aus Renaissance und Frühbarock erkennen kann. An einem der Giebel findet sich eine Frauenbüste, die ein wenig an die Gallionsfiguren an Schiffen erinnert. "Sie steht dafür, dass die Frau über das Haus wacht", sagt Wagner.

Fotos Durch diese kleine Tür schlichen sich angeblich nachts die Soldaten, wenn der Hauptzugang bereits längst verschlossen war. Foto: Jenny Berns Wer durch die kleinen Gassen flaniert, sieht das Braunfelser Schloss aus ganz neuen Perspektiven (Bild links). Sieht aus wie eine Kapelle, ist aber keine: das Schießhaus im Braunfelser Herrengarten. Foto: Jenny Berns Der Besitzer des Hauses streckte "Neidern" in Form der Figuren an den Balken angeblich die Zunge raus. Foto: Jenny Berns "Die Frau wacht über das Haus", dafür steht die Frauenbüste an einem der Giebel des historischen Postamts. Foto: Jenny Berns Wer durch die kleinen Gassen flaniert, sieht das Braunfelser Schloss aus ganz neuen Perspektiven (Bild links). Idyllisch ist es im Herrengarten, in dem sich auch das Kaiser-Friedrich-Denkmal befindet. Fotos: Jenny Berns 6

Auch oberhalb des Marktplatzes gibt es viel zu entdecken. Wer von der Weilburger Straße in Richtung Burgweg geht, stößt kurz vor dem Hintertaler Tor zuerst auf die "Neidbalken". Weil es auch in früheren Jahrhunderten große Unterschiede zwischen Arm und Reich gab, ließ der Hausbesitzer angeblich die Figuren anbringen. "Sie strecken den Neidern die Zunge raus", sagt Wagner.

Den Neidern einfach mal

die Zunge rausgestreckt

Ringsdorf empfiehlt noch die "Nagelschmiede" in Belzgasse, eines der ältesten, noch erhaltenen Handwerkshäuser in Braunfels. "In einem Schaukasten werden auch verschiedene alte Nägel gezeigt", erläutert er. Und die "Böse Herberge" im Durchgang kurz vor dem Schloss. "Übeltäter mussten nach Einbruch der Nacht dort ihre Strafe absitzen.

STADTFÜHRUNGEN IN BRAUNFELS An jedem Samstag und Sonntag gibt es für eine Stadtführung durch die Braunfelser Innenstadt. Start ist um 14 Uhr an der Tourist-Information (Marktplatz). Dabei, wie auch bei allen anderen Stadtführungen gelten aufgrund der Coronabestimmungen einige Regeln. So dürfen maximal zehn Personen an einer Führung teilnehmen. Mindestabstände von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmern sowie zwei Meter zum Stadtführer müssen eingehalten werden. Es wird das Tragen einer Mund- Nasenbedeckung empfohlen, die Kontaktdaten der Teilnehmer werden erfasst. Um Anmeldung zu den Führungen wird gebeten. Neben den allgemeinen Stadtführungen finden auch wieder Themenführungen statt. Am 8. August gibt es eine Kräuterführung mit Otto von Brunfels, bei der Wolfgang Gerster die heimischen Pflanzen und Kräuter "am Wegesrand" erklärt. Entlang des Braunfelser Kräuterpfads erhalten die Teilnehmer auch Einblick in das naturwissenschaftliche Denken im frühen und mittleren 16. Jahrhundert. Start ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Um Strafverfolgung im Solmser Land geht es am 14. August bei der Erlebnisführung "Pranger, Gefängnis & Galgen" mit Sven Ringsdorf. Die Teilnehmer erfahren viele Aspekte über die Gesellschaft und die Entwicklung der Schlossstadt, ausgehend vom Mittelalter bis zur Renaissance und Aufklärung. Start ist um 18 Uhr an der Tourist-Information. Am 23. August geht es um "Weisheiten aus Großmutters Zeiten"Marco Lupus gibt dabei Einblicke in das Leben der Großelterngeneration und erläutert Redewendungen wie überliefertes Wissen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist-Information. Weitere Informationen zu Stadtführungen und Preisen gibt es bei der Tourist-Information in Braunfels (Marktplatz 9), Telefon 0 64 42 - 93 44 11, E-Mail: touristinfo@braunfels.de und auf www.braunfels-erleben.de.

Recht unspektakulär, aber mit einer amüsanten Anekdote kann die kleine Holztür direkt hinter einem alten Tor zur Schlossanlage (vom Marktplatz kommend) aufwarten. War das Burgtor abends schon zu, schlichen sich die Soldaten früher angeblich durch das benachbarte Gasthaus (heute Gasthof am Turm) und kamen durch die kleine Tür unbemerkt ins Innere der Schlossanlage, erzählt Wagner. Viele spannende Orte in Braunfels können Gäste übrigens auch bei einer der geführten Stadtführungen kennenlernen. Diese finden seit dem 20. Juni wieder statt (siehe Infokasten).