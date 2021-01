Braunfels trifft wichtige Entscheidung für Kitas

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte die SPD einen Sachstandsbericht zu den städtischen Kindertagesstätten gefordert. Eine Informationsvorlage (Stand Dezember 2020) aus dem Sozialausschuss lag nun auch den Stadtverordneten vor.

Demnach konnte und kann das Betreuungsangebot in den Braunfelser Kitas zeitweise nicht vollständig gewährleistet werden. Dadurch mussten einige Kitas ihre Öffnungszeiten kürzen, beispielsweise Bonbaden oder Tiefenbach. Der Grund waren und sind krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeiterinnen. Allerdings habe nur in einem Fall ein Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bestanden. Außerdem hätten in mehreren Fällen Kinder, aufgrund eines Corona-Verdachts im familiären Umfeld, in Quarantäne gemusst.

Um die Betreuungssituation zu verbessern, wurden vonseiten der Stadt Stellen ausgeschrieben und in mehreren Fällen auch bereits besetzt.