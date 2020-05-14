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Donnerstag, 14.05.2020 - 17:30
3 min

Braunfels und Solms können nur noch reduziert zusammenarbeiten

Für den Städteservice Solms-Braunfels beginnt eine neue Phase der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ). Im Vergleich zu dem, was geplant war, ist es definitiv ein Rückschlag.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Einen Rückschlag muss die Interkommunale Zusammenarbeit von Solms und Braunfels hinnehmen. Zu groß ist das finanzielle Risiko durch ein Steuergesetz der Europäischen Union geworden. Symbolfoto: Christian Keller

Einen Rückschlag muss die Interkommunale Zusammenarbeit von Solms und Braunfels hinnehmen. Zu groß ist das finanzielle Risiko durch ein Steuergesetz der Europäischen Union geworden. Symbolfoto: Christian Keller

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