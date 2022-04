Braunfels: Unfall nach neuer Vorfahrtsregelung auf Umleitung

Die Spitzkehre an der in Braunfels die Attenbach-Straße auf die Peter-Weil-Straße mündet gilt als Gefahrenstelle. Die Vorfahrt ist seit Mittwoch neu geregelt. Trotzdem kommt es am Donnerstag dort zu einem Unfall. Archivfoto: Jenny Berns

BRAUNFELS/SOLMS - Die Vorfahrt an der Spitzkehre im Bereich der Einmündung der Attenbach-Straße auf die Peter-Weil-Straße ist seit Mittwoch geändert . Trotzdem scheint die Umleitungsstrecke, eingerichtet wegen einer Vollsperrung im Bereich der Wetzlarer Straße/Philippswiese in Braunfels, für Verkehrsteilnehmer immer noch problematisch zu sein. Zumindest ereignete sich an der Spitzkehre am Donnerstagmorgen erneut ein Unfall.