Braunfelser Ferienspiele bieten abwechslungsreichen Programm

Sie freuen sich, dass es auch unter erschwerten Bedingungen aufgrund von Corona Ferienspiele in Braunfels gibt (v.l.): Nadine Hundert, Anna Lena Franz, Bürgermeister Christian Breithecker und Evelyn Greb. Foto: Verena Napiontek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BraunfelsAuch die Kinder und Jugendlichen in Braunfels dürfen sich in diesem Sommer auf Ferienspiele freuen. Selbstverständlich ist das in Zeiten von Corona ja nicht, und so hat man auch in der Schlossstadt lange überlegt, ob man ein entsprechendes Programm anbieten kann.

Nadine Hundert, Schulsozialarbeiterin und Betreuerin im Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Braunfels, hat sich dann aber mächtig ins Zeug gelegt, um den Braunfelser Schülern auch in diesem besonderen Sommer ein attraktives Ferienprogramm zu bieten. 19 Veranstaltungen sind zusammen gekommen. Sollte bei dem einen oder anderen Thema - wie sich jetzt schon abzeichnet - die Nachfrage sehr groß sein, verspricht Nadine Hundert weitere Termine.

Diesmal sind die Vereine nicht eingebunden

Schließlich dürfen dieses Mal - und das ist den Hygiene- und Abstandsregeln geschuldet - jeweils nur fünf bis sechs Kinder an einer Veranstaltung teilnehmen. "Klein aber fein" könnte man das Programm deshalb überschreiben.

Vereine sind dieses Mal nicht in die Ferienspiele eingebunden. Die Verantwortlichen bedauern das, da ihnen im Normalfall die Beteiligung der Vereine sehr wichtig ist. Aber die schwierigen Umstände lassen das dieses Mal leider nicht zu. Mit drei Angeboten ist dafür der Lahn-Dill-Kreis dabei. Nadine Hundert setzt darauf, dass die meisten Veranstaltungen im Freien stattfinden können. Eltern, die ihre Kinder anmelden, müssen einen Fragebogen ausfüllen.

Bogenschießen für

Mädchen und Jungen

Und was wird alles geboten? Es stehen Ponytage auf dem Programm sowie Kutschfahrten rund um Altenkirchen. Gemeinsam mit dem Förster geht es raus in die Natur. Und dann gibt es noch Erkundungen im GeoPark mit Gerd Mathes, einen Fotoworkshop sowie eine Kunstschule im Atelier. Bei einer Lego-Challenge werden coole Sachen gebaut und zur Zocker-Party mit Playstation und X-Box sind Zehn- bis Zwölfjährige eingeladen. Auf viel Interesse stoßen dürfte auch das Bogenschießen für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Hier bekommt jedes Kind einen eigenen Bogen. In der Konditorei Vogel können die jungen Teilnehmer schließlich Brötchen backen und Marzipan-Figuren gestalten.

Anna Lena Franz und Evelyn Freund vom Kinder- und Jugendbeirat freuen sich über die gebotenen Freizeitmöglichkeiten. Und der Dank von Nadine Hundert geht an die Stadt Braunfels, die sich die Ferienspiele 2500 Euro kosten. Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) spricht von einer "guten Investition für die jungen Bürger."