Braunfelser Freibad öffnet Montag

Am Montag öffnet das Braunfelser Freibad wieder. Besucher müssen sich aber an Einschränkungen gewöhnen. Foto: Stadt Braunfels

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BraunfelsFür die kommende Woche ist bestes Schwimmbadwetter angekündigt. Da dürfte es viele freuen, dass dann auch wieder das Braunfelser Freibad geöffnet hat. Am Montag (22. Juni) dürfen Badegäste zum ersten Mal in diesem Jahr wieder ihre Bahnen schwimmen und sich auf der Liegewiese erholen - in Zeiten von Corona selbstverständlich unter besonderen Auflagen.

"Es wird kein normaler Schwimmbadsommer", betont der Braunfelser Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos). "Aber es war uns wichtig, das Freibad zu öffnen und natürlich möchten wir den Besuch dort so sicher wie möglich gestalten."

Orientiert hat man sich bei dem Hygieneplan an den Empfehlungen des Fachverbands Bäderwesen. Kamen in früheren Jahren an besucherstarken Tagen oftmals 1800 Badegäste, so will man in diesem Jahr maximal 400 Personen gleichzeitig Einlass gewähren - zum Start zunächst sogar nur 200. "Um für eine gewisse Gerechtigkeit zu sorgen beziehungsweise möglichst vielen Menschen den Badespaß zu ermöglichen, haben wir uns für täglich drei Zeitfenster entschieden", erklärt Breithecker.

Fotos Am Montag öffnet das Braunfelser Freibad wieder. Besucher müssen sich aber an Einschränkungen gewöhnen. Foto: Stadt Braunfels Christian Breithecker und Nadja Franz testen die Online-Reservierung für das Freibad. Es klappt tadellos. Foto: Verena Napiontek Mit diesen Armbändern wird der Zugang zum Braunfelser Schwimmbecken geregelt. Foto: Verena Napiontek 3

Stadt stellt drei

Teilzeitkräfte ein

Die Details haben Nadja Franz vom Amt für Gebäudemanagement sowie Badleiter Hans-Jürgen Berg ausgearbeitet. "Seit jeher kommen sehr viele Frühschwimmer in unser Freibad. Deshalb gibt es ein erstes Zeitfenster von 7 bis 9 Uhr. Da wird ein vergünstigter Eintrittspreis von zwei Euro erhoben", berichtet Nadja Franz. Weitere Zeitfenster sind von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. In den Stunden dazwischen wird das Bad gründlich gereinigt und desinfiziert. Eine Reinigungskraft wird zudem ständig vor Ort sein.

Die personenbezogenen und nicht übertragbaren Tickets müssen in diesem Jahr online gebucht werden. Das geht ab Freitag ganz einfach über die Internetseite der Stadt Braunfels. In Ausnahmefällen kann man sich die Eintrittskarten auch im Bürgerbüro besorgen. Das gilt vor allem für diejenigen, die weder Computer noch Smartphone haben. Allerdings kann in Corona-Zeiten niemand einfach ins Bürgerbüro hereinspazieren. Eine telefonische Terminvereinbarung ist notwendig. Einen Ticketverkauf direkt am Schwimmbad wird es nicht geben. Die Preise liegen wie im Vorjahr bei vier Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren. Zusätzlich wird eine Gebühr von 42 Cent pro Ticket erhoben.

WER ÖFFNET WANN? Das Wetzlarer Domblickbad öffnet am 22. Juni, das Freibad in Solms am 24. Juni, das in Brandoberndorf am 27. Juni und das in Hohenahr-Großaltenstädten am 1. Juli. Die Laguna in Aßlar und die Hallenbäder in Ehringshausen und Waldgirmes machen am 6. Juli auf. Baden kann man schon jetzt im Heisterberger Weiher.

Ebenso wie es auf der Liegewiese viel Platz für jeden Einzelnen geben soll, so darf es auch im Wasser selbst zu keinem Gedränge kommen. Deshalb setzt man im Kombibecken für Schwimmer und Nichtschwimmer in diesem Sommer auf eine Einbahnregelung (dafür werden die Bahnen mit Seilen abgetrennt) sowie Silikonarmbänder in den Braunfelser Farben Blau und Gelb. Sind die 55 Bänder einer Farbe vergriffen, darf niemand mehr ins Becken. Per Durchsage werden die Schwimmer nach einer Weile aufgefordert, das Wasser wieder zu verlassen. Und dann kommen die Bändchen der zweiten Farbe zum Einsatz.

Das Planschbecken sowie der Spielplatz bleiben zunächst geschlossen. Ebenso können Warmduschen und Garderoben in dieser Saison nicht genutzt werden. Der Kiosk hat indes geöffnet. Zur Vermeidung von Wartezeiten werden allerdings nur Speisen angeboten, für die keine längeren Zubereitungszeiten benötigt werden.

Im Hochbetrieb stehen fünf Mitarbeiter für die Aufsicht zur Verfügung. Im Gegensatz zu früheren Jahren, als man die Eintrittskarten am Automaten kaufte, werden Mitarbeiter benötigt, die die personenbezogenen Tickets einscannen. Drei Teilzeitkräfte mussten dementsprechend zusätzlich eingestellt werden. Die Mehrkosten für die Stadt Braunfels für das Freibad belaufen sich somit coronabedingt auf 23 000 Euro.