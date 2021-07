Braunfelser Herrengarten wird zum Kinosaal

Im Herrengarten in Braunfels werden drei Tage lang Filme gezeigt. Archivfoto: Regionalmanagement

BRAUNFELS - Der Herrengarten im Braunfelser Kurpark verwandelt sich von Donnerstag bis Samstag, 12. bis 14. August, in einen Kinosaal.

Am Donnerstag wird der Film "Die Wolf-Gäng" gezeigt, der zum Teil auf dem Braunfelser Schloss gedreht wurde. "Das perfekte Geheimnis" ist am Freitag zu sehen. Den Abschluss des Open-Air-Kino-Festivals macht am Samstag Otto Walkes mit "Catweazle". Es sollten sich Sitzmöbel selbst mitgebracht werden. Die Vorstellungen finden auch bei schlechtem Wetter wie leichtem Regen oder einzelnen Schauern statt. Die Vorstellungen beginnen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit um etwa 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20.30 Uhr.

Tickets kosten acht Euro und sind bei der Tourist-Information in Braunfels, Marktplatz 9, unter Telefon 0 64 42-93 44 11 oder per E-Mail an touristinfo@braunfels.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet auf www.reservix.de erhältlich.