4 min

Braunfelser Hotelerie verändert sich

Hotelgruppe Lieblingsplatz steigt in zwei weitere Immobilien in Braunfels ein. Nach dem Schlosshotel möchten die Betreiber auch frischen Wind in Fürstenhof und Gasthof am Turm bringen.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar