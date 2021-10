Braunfelser Klinik Falkeneck bietet neue Therapeien

Susanne Markgraf Foto: Lahn-Dill-Kliniken

BRAUNFELS - Das Leistungsspektrum der Klinik Falkeneck in Braunfels wird ausgebaut. "Wir werden dort ab 1. November den Bereich Orthopädie und Wirbelsäulentherapie etablieren", erklärte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. Geleitet wird die neue Abteilung von Susanne Markgraf, Fachärztin für Orthopädie. "Sie wird dort auch in niedergelassener Funktion tätig sein und die Leitung der neuen Orthopädischen Praxis Braunfels der Praxisklinik Mittelhessen übernehmen", sagte Katja Streckbein, Geschäftsführerin der Praxisklinik Mittelhessen.

Susanne Markgraf kommt von der Orthopädischen Klinik in Braunfels. Dort ist die 54-Jährige seit 1998 tätig, zuletzt als leitende Oberärz tin für den Bereich Wirbelsäulenchirurgie.

In der neu geschaffenen Abteilung der Klinik Falkeneck werden zukünftig akute wie chronische Erkrankungen des Achsenskelettes in Folge von degenerativen Veränderungen und Deformitäten konservativ behandelt. "Wichtig ist mir eine enge und fachübergreifende Zusammenarbeit mit der ebenfalls neuen Abteilung für multimodale Schmerztherapie in Braunfels", sagte Markgraf. Eine enge Zusammenarbeit sei auch mit der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Wetzlar geplant.