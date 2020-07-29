Mittwoch,
29.07.2020 - 15:00
2 min
Braunfelser Kneipp-Anlage öffnet wieder
Ab dem 8. August können Besucher wieder das Tretbecken und den Barfuß-Parcours nutzen. Die Anlage wurde mit viel ehrenamtlichem Engagement verschönert und teilweise neu bepflanzt.
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