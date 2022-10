Braunfelser Kur GmbH soll in private Hand

Die Braunfelser Kur GmbH ist derzeit noch im Gebäude der Alten Post beheimatet. Nun soll sie umziehen. Archivfoto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Ganz im Zeichen immer weiter steigender Kosten stand die Stadtverordnetensitzung am Donnerstagabend in Braunfels. Die Sondersitzung fand erstmals seit über zwei Jahren wieder im Sitzungssaal der Stadtverwaltung statt, und nicht mehr wie zuvor coronabedingt im Braunfelser Haus des Gastes.

Gekennzeichnet war der Abend durch zahllose Unterbrechungen zur weiteren Beratung; dafür herrschte aber auch große Einmütigkeit unter den Fraktionen. Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz sprach am Ende sogar von einer "unterhaltsamen Sitzung".

Hohe Personalkosten kommen auf den Prüfstand

Zunächst einmal waren die Braunfelser Stadtverordneten zu der Sondersitzung zusammengekommen, weil ein Nachtragshaushalt beschlossen werden musste. Hintergrund: Das neuzubauende Feuerwehrgerätehaus in Altenkirchen sollte zuletzt etwas mehr als 1,3 Millionen Euro kosten. Doch nun wird es noch einmal um rund zehn Prozent teurer werden, genauer gesagt um 140.000 Euro. Das ist eine Summe in einer Größenordnung, die einen Nachtragshaushalt erfordert. Beschlossen wurde der einstimmig.

Zu dem Tagesordnungspunkt gab es aber auch noch einen gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen SPD, FDP/FWG- Bürger für Braunfels und Bündnis90/Die Grünen. Diese wollten eine Stellenbesetzungssperre erlassen wissen. Gelten soll diese ab sofort und unbefristet.

In der Begründung heißt es, dass die hohen Personalkosten der Stadt Braunfels auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Ausdrücklich ausgenommen werden sollen dabei die Beschäftigten der Kindertagesstätten. Wie Stadtverordneter Martin Lüpkes (Grüne) ausführte, bedeutet das alles nicht, dass Mitarbeiter Angst um ihre Stelle haben müssen. "Lediglich frei werdende Stelle sollen auf den Prüfstand kommen."

"Braunfels muss ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Alles andere wäre kontraproduktiv. Dies ist von unseren drei Fraktionen nicht beabsichtigt", stellte Lüpkes klar.

Sascha Knöpp, Fraktionsvorsitzender der Braunfelser CDU, stimmte zu: "Es ist richtig, dass wir an unseren hohen Personalkosten arbeiten müssen." Er sagte aber auch: "Wir sind auf gutes Personal angewiesen. Daher werden wir dem Antrag nicht zustimmen." Vielmehr regte er an, über Aufgaben zu diskutieren. Mit 16 Ja- und elf Nein-Stimmen wurde der Antrag angenommen.

In einer weiteren Debatte ging es um die Zukunft der Kur GmbH. Da sich Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz an der Diskussion beteiligen wollte, übergab er die Sitzungsleitung an seinen Stellvertreter Burkhard Hinz.

Mitarbeiter sind die Leistungsträger

Eigentlich hätte der Magistrat bis Juli ein Konzept erarbeiten sollen, das vor allem auch die steuerrechtlichen Vorgaben berücksichtigt. Das war nicht geschehen. Nun also der Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie FDP/FWG - Bürger für Braunfels, den Michael Hollatz vortrug. Es müsse genau definiert werden, was eine Nachfolgegesellschaft mindestens zu leisten habe. Wünschenswert sei es, die bisherigen Mitarbeiter in der neuen Gesellschaft zu übernehmen, bekräftigte er.

"Grundsätzlich kann man das erst mal begrüßen", sagte dazu der Braunfelser Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos), der auch als Geschäftsführer der Kur GmbH fungiert. Auch er unterstrich: "Die Mitarbeiter sind die Leistungsträger. Es ist extrem wichtig, dass die beiden Mitarbeiter bleiben." Außerdem betonte Breithecker, dass die Aufgaben einer Nachfolgegesellschaft präzise definiert werden müssten. In dieselbe Kerbe schlug Sascha Knöpp, der zudem einen kleinen Änderungsantrag formulierte. "Im Grunde liegen wir ganz nah beisammen." SPD-Fraktionschef Gerd Mathes dankte nach einer Sitzungsunterbrechung für "eine konstruktive Zusammenarbeit in den letzten neun Minuten und 35 Sekunden". Der nun gemeinsame Antrag aller Fraktionen wurde natürlich einstimmig angenommen. Ein privater Betreiber der Kur GmbH soll nun möglichst bis zum 31. März gefunden werden. Der Betreiber wird zudem verpflichtet, der Stadtverordnetenversammlung einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht abzugeben.

In der Alten Post wird die Kur GmbH übrigens nicht bleiben. Die Räumlichkeit wurde zum 31. Dezember gekündigt. Geplant ist nun ein Umzug ins Nebengebäude des Haus des Gastes. Bürgermeister Breithecker sprach in diesem Zusammenhang von einer "Operation Eisernen Besen". Das Material, das sich seit 1980 angesammelt habe, müsse deutlich reduziert werden.

