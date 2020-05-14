Donnerstag,
14.05.2020 - 16:00
2 min
Braunfelser Obermühle soll wachsen
In Braunfels soll ein neuer Getränkemarkt entstehen. Corona-Pandemie bremst aber das Verfahren für die Bauleitplanung des Projekts von Sven Schönwetter aus.
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
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