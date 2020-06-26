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Freitag, 26.06.2020 - 16:00
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Braunfelser Parlament streitet über Klinik Falkeneck

Die Resolution zur Klinik Falkeneck in Braunfels hat für heftige Diskussionen unter den Stadtverordneten gesorgt. Spekulationen um die Zukunftssicherheit des Hauses gibt es seit Jahren.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar

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Kommentar zu Streit um Braunfelser Klinik Falkeneck: Griff zum Hörer
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Dementi zu Gerüchten über Falkeneck-Aus
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