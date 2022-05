Braunfelser Philippswiese am Mittwoch auch für Busse gesperrt

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Am Mittwoch, 4. Mai, wird die Wetzlarer Straße (L 3451) im Bereich der Braunfelser Philippswiese wegen Asphaltierungsarbeiten auch für den Busverkehr voll gesperrt. Dort wird das neue Nahversorgungszentrum an den Verkehr angeschlossen.

Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr. Fahrten mit Gelenkbussen erfolgen über die "Attenbach". Die Busse wenden in Bonbaden am Kindergarten. Die Haltestellen Oberndorf "Blauer Berg", Peter-Weil-Straße und Braunfels "Deiker Weg" werden nicht angefahren. Betroffen sind die Linien 185 (Braunfels-Wetzlar) und 172 (Braunfels-Weilburg). Die Fahrt der Linie 172 um 13.02 Uhr ab Weilburg kann Oberndorf nicht anfahren. Schüler können in Braunfels am Busbahnhof auf die Linie 185 (13.17 Uhr nach Wetzlar) umsteigen. Die Linie 185 ist angewiesen, die Ankunft der Linie 172 um 13.20 Uhr in Braunfels abzuwarten. Es kann zu Verspätungen von circa zehn Minuten und eventuell zu Anschlussverlusten kommen. Können die Arbeiten nicht im Laufe des Mittwochs abgeschlossen werden, gilt die Sperrung auch noch am darauffolgenden Donnerstag, 5. Mai. Informationen zur Fahrplanänderung gibt es auf www.vldw.de. Fragen beantwortet die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@ vldw.de.