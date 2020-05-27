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Mittwoch, 27.05.2020 - 18:00
3 min

Braunfelser Schlosshotel ist gründlich renoviert worden

Während die meisten Hotels bedingt durch Corona in einem Dornröschenschlaf lagen, hat sich im Schlosshotel in Braunfels einiges getan. Der Traditionsbetrieb wurde umfassend renoviert.

Von Verena Napiontek
Malte Malessa vorm "neuen, alten" Schlosshotel. Foto: Verena Napiontek

Malte Malessa vorm "neuen, alten" Schlosshotel. Foto: Verena Napiontek

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Fotos
Malte Malessa vorm "neuen, alten" Schlosshotel. Foto: Verena Napiontek

Malte Malessa vorm "neuen, alten" Schlosshotel. Foto: Verena Napiontek

Malte Malessa zeigt, wo Hotelgäste demnächst das Frühstück einnehmen können und auch größere Events wie Hochzeiten und Firmenveranstaltungen stattfinden sollen. Foto: Verena Napiontek

Malte Malessa zeigt, wo Hotelgäste demnächst das Frühstück einnehmen können und auch größere Events wie Hochzeiten und Firmenveranstaltungen stattfinden sollen. Foto: Verena Napiontek

Noch sind die Betten nicht bezogen: Blickfang in den Zimmern im Schlosshotel sind opulente Fototapeten mit Blumenmotiven. Foto: Verena Napiontek

Noch sind die Betten nicht bezogen: Blickfang in den Zimmern im Schlosshotel sind opulente Fototapeten mit Blumenmotiven. Foto: Verena Napiontek

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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