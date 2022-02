Braunfelser Zahnarzt startet Hilfe für Schule in Namibia

Vertreter der Organisation "Dentists without Limit Foundation" präsentieren den symbolischen Spendenscheck der beiden Zahnärzte. Foto: Ivo Pfütz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS/OJITUUO - Die beiden Zahnärzte Ivo Pfütz aus Braunfels/Hessen und Christian Reiter aus Schrobenhausen in Bayern haben mit einer Spendenaktion 7200 Euro für ein Schulprojekt in dem kleinen Örtchen Ojituuo in Namibia gesammelt.

Die beiden Mediziner waren im Jahr 2018 mit der Organisation "Zahnärzte ohne Grenzen" zusammen in Namibia in einem humanitären Dental-Outcamp im Einsatz, um den dort lebenden Menschen, abseits der touristisch zugänglichen Orte, zahnmedizinisch zu helfen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie können die zwei Zahnärzte derzeit keinen weiteren aktiven Einsatz in Afrika leisten. Zu groß ist die Gefahr, das Virus nach einem Einsatz in Namibia wieder mit zurück nach Deutschland zu bringen.

Aber: Bei ihrem gemeinsamen Aufenthalt im Jahr 2018 arbeiteten die beiden Zahnärzte unter anderem in dem kleinen Örtchen Ojituuo, indem es auch eine Schule für circa 150 Kinder gibt. Vor Kurzem wurde über Spenden aus Deutschland an dieser Schule ein kleines Küchengebäude angebaut.

Nun sind weitere Spenden notwendig, um den Schulkindern wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu finanzieren. Daher wurden nun die beiden Zahnärzte in ihren Praxen aktiv und starteten eine Spendenaktion. Gemeinsam mit ihren Patienten, ihren Praxisteams und auch mit eigenem finanziellen Engagement kamen so 7200 Euro zusammen.

Ein Jahr lang warme Mahlzeiten garantiert

Dieses Geld ging jetzt nach Ojituuo zur Schulküche und wird helfen, den Schulkindern etwa ein Jahr lang eine warme Mahlzeit zu garantieren, sodass die Kinder lernen können, um sich eine eigene Zukunft aufzubauen.

Die beiden Zahnärzte dankten ihren Patienten für die Spenden. Dies zeige, dass Menschen hierzulande trotz der eigenen Sorgen und Nöte in der Corona-Pandemie ein Herz für die Schulkinder von Ojituuo in Namibia haben.