Braunfelserinnen helfen und nähen Mundschutz

Braunfelser helfen Braunfelsern: Julie Izkovitz näht einen Mundschutz. Dafür braucht sie im Schnitt eine halbe Stunde. Fotos: Schuki Izkovitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BraunfelsDie Idee entstand spontan, entwickelte sich aber innerhalb weniger Stunden zu einem großen Projekt: Braunfelser Frauen und Jugendliche nähen Mundschutze.

Abstand halten, das ist wichtig, wenn man das Risiko der Verbreitung des Coronavirus reduzieren will. In einigen Arbeitsbereichen ist das aber nicht möglich, beispielsweise in Physiotherapiepraxen oder in Pflegeeinrichtungen. Der Bedarf an Mundschutz ist hier hoch. Doch aufgrund der starken Nachfrage ist er oft nicht zu bekommen. In Braunfels ist deshalb eine Idee entstanden, die helfen kann. Bürgerinnen haben begonnen Mundschutze zu selbst herzustellen. Das Ganze hat sich im Rahmen des neu gegründeten Netzwerks "Braunfelser helfen Braunfelsern" entwickelt. Nadine Hundert koordiniert dieses.

"Ich wurde angesprochen, ob nicht auch Interesse an Mundschutzen besteht", erklärt Hundert, deren Tätigkeitsfeld unter anderem die Sozialarbeit an Schulen ist. Julie Izkovitz, die die Idee mit dem Mundschutz hatte, näht normalerweise Taschen und andere Alltagsgegenstände.

Hundert war sofort begeistert von dem Angebot und innerhalb kurzer Zeit fanden sich weitere Mitstreiterinnen, wie die Braunfelserinnen Gesa Küthe von "Herzstück" und Yvonne Hahn von der Kur GmbH. Selbst Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirats der Stadt, wie Alisia Kurz, helfen mit. "Wir machen das gerne und haben viel Spaß daran", erklärt Nadine Hundert. Gerade jetzt könnten einige der Frauen durch den Shutdown ja ihrer Arbeit nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommen. "Weil es derzeit einfach viel weniger zu tun gibt, sind sie dankbar, dass es eine Aufgabe gibt." Einige würden aber auch ihre Freizeit für das Projekt opfern. Die handgenähten Mundschutze sind derweil gefragt, auch wenn sie die strengen Hygiene-Vorschriften, die beispielsweise in Kliniken gelten, nicht erfüllen. Allerdings können sie dazu beitragen, dass man andere nicht mit dem Coronavirus ansteckt, erklärt Nadine Hundert.

Fotos Braunfelser helfen Braunfelsern: Julie Izkovitz näht einen Mundschutz. Dafür braucht sie im Schnitt eine halbe Stunde. Fotos: Schuki Izkovitz So sehen die selbsgenähten Mundschutze aus. Foto: Schuki Izkovitz 2

Gefertigt wird der Schutz aus zwei Lagen Baumwollstoff. Er kann bei hohen Temperaturen gewaschen werden und deckt nicht nur den Mund, sondern auch die Nase ab. Außerdem hat er einen Einschub für einen Aktivkohlefilter. Dieser soll helfen, Partikel - möglicherweise sogar Viren - aus der Luft zu filtern. Die Kosten für den Stoff werden bisher aus dem Budget des Kinder- und Jugendbeirats und des Seniorenbeirats getragen. Eventuell auch aus Spenden. Die Gruppe hofft zudem, dass die Stadt Braunfels das Projekt unterstützen werde, sagt Hundert.

Viele Anfragen von verschiedenen Einrichtungen

Eine halbe Stunde dauert es im Schnitt, einen Mundschutz zu nähen. Über hundert Stück sind bisher entstanden. Ein Therapiezentrum in Nauborn hat schon eine Lieferung erhalten. "Die Mitarbeiter haben sich sehr gefreut, sie waren die Ersten, die angefragt haben, und wir haben die Mundschutze dann sogar in den Farben der Praxis genäht", erzählt Hundert. Interesse haben auch Supermärkte und sogar das DRK bekundet.

"Die Anzahl der Anfragen ist überwältigend. Für diese Woche sind wir bereits ausgebucht. Wir arbeiten nach Dringlichkeit und fertigen für soziale und medizinische Einrichtungen, sagt Nadine Hundert. Anfragen, auch bezüglich des Bürgernetzwerks "Braunfelser helfen Braunfelsern", kann man an den Kinder- und Jugendbeirat, Koordination Nadine Hundert, richten per E-Mail an nadine.hundert@braunfels.de.