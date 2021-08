Bus fährt am Samstag nicht von Bonbaden nach Braunfels

Baustelle: Am Samstag ist die Solmsbachstraße auch für Busse vollgesperrt. Foto: Jenny Berns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS-BONBADEN - Die Linie 174 fährt am Samstag, 21. August, nicht von Bonbaden nach Braunfels-Kernstadt. Ein Kanalanschluss im Bereich der Baustelle in der Solmsbachstraße muss neu gemacht werden. Die Straße ist dann auch für den Busverkehr gesperrt. Die Linie 174 beginnt und endet daher an der Haltestelle Ortsmitte. Die Haltestelle Bonbaden Meinhardt entfällt.