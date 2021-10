Busse müssen Braunfelser Kreisel meiden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Weil ab Montag, 11. Oktober, am Kreisel in Braunfels Arbeiten an der Kanalleitung anstehen, ist die Durchfahrt des Kreisels in Fahrtrichtung Braunfels Busbahnhof für den Linienverkehr nicht möglich. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mit.

Die Linie 185 (Wetzlar-Braunfels) fährt in Fahrtrichtung Braunfels ab Oberndorf über die "Attenbach" nach Braunfels zum Busbahnhof.

Die Haltestellen Oberndorf "Blauer Berg" und Braunfels "Deiker Weg" müssen in Fahrtrichtung Braunfels entfallen. Alle weiteren Linien, die den Kreisel zum Wenden nutzen, fahren eine innerörtliche Umleitung. Es kann zu Verspätungen kommen. Gebaut wird bis Freitag, 22. Oktober.