3 min

Corona-Tests für Wahlhelfer in Braunfels

Große Räume, in denen man genügend Abstand halten kann - bei der Stimmauszählung am Sonntag sind sie gegeben. Anders sieht es im Braunfelser Rathaus aus, wo am Montag die Wahlergebnisse in die Computer eingelesen werden. Die Stadt setzt deshalb auf Corona-Tests für 60 Wahlhelfer in den Büros.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar