Dämmmaterial brennt: Feuer in Einfamilienhaus in Braunfels

Zu einem Einsatz im Braunfelser Uhuweg ist die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen ausgerückt. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Braunfelser Uhuweg hat am frühen Mittwochmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Wie Stadtbrandinspektor Michael Rack auf Nachfrage mitteilte, sei gegen 4.45 Uhr im Bereich des Kamins Dämmmaterial in Brand geraten. "Das hat natürlich stark gequalmt, sodass die Bewohner auf das Feuer aufmerksam geworden sind", sagte Rack.

Unter Atemschutz öffneten die Einsatzkräfte das Dach und entfernten auch einen Teil der Außenverkleidung des Hauses. So gelangte die Feuerwehr an die brennende Dämmung und konnte die Glutnester löschen.

"Verletzt wurde glücklicherweise niemand", sagte Michael Rack. Über die Höhe des entstandenen Schadens könne er derzeit noch keine Angaben machen. Das Haus sei aber noch bewohnbar.

Die Braunfelser Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.