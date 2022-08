Daniel Siebert ist neuer Obermeister

Der neue Innungsobermeister Daniel Siebert mit dem neuen Vorstand und Geehrten sowie Christoph Hansen (3. v. l.), Ehrenobermeister Jürgen Strack (6. v. l.), Vize-Innungsobermeister Michael Teichert (5. v. r.) sowie (v. r.) KH-Geschäftsführer Sebastian Hoffmanns und Kreishandwerksmeister Andreas Groß. Foto: Innung Elektro- und Informationstechnik Lahn-Dill

WETZLAR/DILLENBURG/ BRAUNFELS - In der Jahreshauptversammlung der Innung für Elektro- und Informationstechnik Lahn-Dill im Golfclub Braunfels ist der bisherige Stellvertreter Daniel Siebert zum neuen Obermeister gewählt worden. An seine Stelle rückte Michael Teichert.

Die Versammlung hat Jürgen Strack nach 44 Jahre im Innungsvorstand, davon 29 als Obermeister, zum Ehrenobermeister ernannt. Strack war außerdem von 2001 bis 2004 stellvertretender Kreishandwerksmeister und anschließend bis 2014 Beisitzer im Vorstand der Kreishandwerkerschaft (KH). Auch in der Vollversammlung der Handwerkskammer Wiesbaden hat er mitgewirkt und war als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht in Gießen und den Arbeitsgerichten in Wetzlar und Gießen tätig.

Der Präsident des Landesverbandes, Christoph Hansen, überreichte Strack in Anerkennung seiner Verdienste die goldene Ehrennadel. Kreishandwerksmeister Andreas Groß und KH-Geschäftsführer Sebastian Hoffmanns dankten Strack für sein sehr aktives Engagement sowie die kompetente, konstruktive und freundliche Zusammenarbeit.

Weitere Ehrungen gab es für die Firma Geier Starkstromtechnik aus Dillenburg, die Karl Ludwig Geier zum 50-jährigen Firmenjubiläum entgegennahm und zum anderen zum 25-jährigen Meisterjubiläum von Björn Geier. Eine Urkunde zum 75-jährigen Bestehen bekam die Ernst Schäfer GmbH, deren Chef Fred Gerhardt-Schäfer seine Urkunde zum 40-jährigen Meisterjubiläum entgegennahm. Eine Urkunde für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Handwerk bekam Udo Waidhas, der von 1990 bis 2021 Schriftführer der Innung war.

Innung tritt dem Verein Handwerk Mittelhessen bei

Zu Beisitzern wurden Christof Mateja, Christoph Rauch, Anne Kozur, Karl-Heinz Steinbach und Dominik Woller gewählt. Lehrlingswart ist Christoph Rauch mit Steinbach und Mateja als Stellvertreter. Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses in Wetzlar ist Karl-Konrad Siebert und in Dillenburg Christoph Rauch.

Einstimmig war die Abstimmung über den Beitritt der Innung zum Verein Handwerk Mittelhessen und zu dessen Förderverein.