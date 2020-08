Das Regenbogenwunder über Philippstein

Jetzt teilen:

Dieter Schmidt, der ehemalige Bürgermeister von Braunfels, hat diesen wunderschönen Regenbogen über Philippstein fotografiert. Er leuchtete in der Art einer farbigen, transparenten Schutzglocke über dem Dorf und zeigt darunter ein ungestörtes Landschaftsbild. Traurig stimmt dabei allerdings der abgestorbene Wald im Bereich Märchensee. Wissenschaftlich gesehen zeigt der Regenbogen die sieben Regenbogenfarben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Es sind die Spektralfarben, die aus dem normalen "weißen Licht", durch ein Prisma geschickt, so farbig erscheinen. Bei Niederschlag fungieren die in der Atmosphäre schwebenden Regentropfen als eine schier unendliche Menge von kleinen Prismen. Sie brechen das Licht, sodass sich der Regenbogen mit seinen sieben Farben bildet. "Mir als Betrachter und Hobbyfotograf ist so ein wunderbarer und faszinierender Anblick Anlass, dies fotografisch festzuhalten", schrieb Schmidt in der Erläuterung zu seiner Aufnahme. Foto: Dieter Schmidt