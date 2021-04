Dem Dorfbrunnen die Osterkrone aufgesetzt

Der Brunnen in Altenkirchen ist geschmückt. Foto: Sascha Knöpp

BRAUNFELS-ALTENKIRCHEN - Mit bunten Eiern, Tannengrün, goldenen Schleifen und der Osterkrone haben vier fleißige Hände den Brunnen in der Langen Straße in Altenkirchen für das bevorstehende Osterfest geschmückt. Darüber freute sich Ortsvorsteher Sascha Knöpp, der Renate Fuhr und Tanja Dürschner für ihre kreative ehrenamtliche Arbeit dankte. Bislang hat Renate Fuhr sich alljährlich um die Gestaltung des Wasserspenders gekümmert. Sie gab den Staffelstab nun an Tanja Dürschner weiter, sodass sich die Altenkirchener auch in den kommenden Jahren an dem bunten Osterbrunnen erfreuen können.