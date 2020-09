"Den europäischen Gedanken vermittelt"

Karl Ferdinand Betzenberger (li.) erhält die Verdienstmedaille von Regierungspräsident Christoph Ullrich. Foto: Jenny Berns

BRAUNFELS. "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, im Braunfelser Partnerschaftsring mitarbeiten zu können und so zur Idee eines europäischen Bürgerbewusstseins, gerade auch in der jungen Generation, beizutragen", erklärt Karl Ferdinand Betzenberger. Der Studiendirektor a.D. hat für sein Engagement rund um den Partnerschaftsring die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen.

Der Partnerschaftsring Braunfels kümmert sich aktiv um die Städtepartnerschaften der Stadt. Die Mitglieder wollen so zur "Völkerverständigung beitragen" heißt es auf der Internetseite des Vereins. Die Schlossstadt hat insgesamt acht Partnerstädte in Frankreich, Österreich, Belgien, England, Italien, Spanien, Ungarn und den USA. 1981 erhielt sie den Europapreis. Einen großen Anteil an den Verdiensten des Partnerschaftsrings hat Karl Ferdinand Betzenberger.

Bemühung um die Jugend besonders gewürdigt

Seit der Gründung des Vereins vor 52 Jahren engagiert er sich, war von 1979 bis 2018 in dessen Vorstand und hat sich besonders um den Jugendaustausch mit der französischen Partnerstadt Bagnols sur Céze verdient gemacht, wie Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) in seiner Ansprache am Donnerstag erläuterte. 2017 hat Betzenberger die Partnerschaft mit Carcaixnet in Spanier initiiert. Der 87-Jährige werde für seine Leistungen, besonders aber auch für seine Freude am Ehrenamt, "die er lebt und verkörpert", ausgezeichnet, sagte Ullrich. Betzenberger sei ein Vorbild für die Gemeinschaft. Zur Verleihung im "Haus des Gastes" waren auch Landrat Wolfgang Schuster (SPD), der Braunfelser Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) sowie der Europadezernent des Lahn-Dill-Kreises und ehemalige Wetzlarer Oberbürgermeister, Wolfram Dette, gekommen. Sie alle würdigten das Engagement des Braunfelsers und hoben die Verdienste Betzenbergers hinsichtlich der Städtepartnerschaften, des Jugendaustauschs und der europäischen Verständigung hervor. Breithecker betonte, dass der Geehrte Jugendlichen den europäischen Gedanken vermittelt habe. Landrat Schuster sagte, dass "Partnerschaften von Menschen gelebt werden müssen, denn wer miteinander spricht, der schätzt sich".

Fotos Karl Ferdinand Betzenberger (li.) erhält die Verdienstmedaille von Regierungspräsident Christoph Ullrich. Foto: Jenny Berns Ehrung für Karl Ferdinand Betzenberger (v.l.): der ehemalige Oberbürgermeister von Wetzlar und Präsident des Lions Clubs Wetzlar Wolfram Dette, Landrat Wolfgang Schuster, XX und Karl-Ferdinand Betzenberger, Regierungspräsident Christoph Ullrich sowie der Braunfelser Bürgermeister Christian Breithecker. Foto: Jenny Berns Karl Ferdinand Betzenberger trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Braunfels ein. Foto: Jenny Berns Freuen sich über die Auszeichnung: Karl Ferdinand Betzenberger (re.) und seine Familie. Foto: Jenny Berns Karl Ferdinand Betzenberger (l.) erhält die Verdienstmedaille von Regierungspräsident Christoph Ullrich. Foto: Jenny Berns 5

Die Ehrung Betzenberges sei auch eine Auszeichnung für den Verein, erklärten Günter Jakob und Michael Reitz vom Vorstand des Partnerschaftsrings. Sie bedankten sich bei Betzenberger für die Organisation des Austausches, der "die Vernetzung von jugendlichen EU-Bürgern" möglich gemacht habe. "Er hat durch sein langjähriges und ehrenamtliches Engagement die Idee eines friedlichen und einigen Europas gelebt und gefördert." Jakob hatte als Vorsitzender des Partnerschaftsrings die Verleihung der Medaille zusammen mit dem ehemaligen Braunfelser Bürgermeister Wolfgang Keller angeregt. "Unser Ziel war es, gemeinsam an Europa zu arbeiten. Während dieser Partnerschaft hat mich vor allem die Jugendarbeit motiviert, ehrenamtlich tätig zu werden. Man lernt sich nur kennen, indem man sich begegnet, und das hat mich persönlich sehr bereichert", sagte Betzenberger im Anschluss an die Verleihung.