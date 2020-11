Diebe machen bei Einbruch in Braunfels 5000 Euro Beute

Schmuck, Bargeld und Technikgeräte im Wert von rund 5000 Euro haben Diebe bei einem Einbruch in Einfamilienhaus in Braunfels erbeutet. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

BRAUNFELS-TIEFENBACH - Die Kripo Wetzlar sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wingert" in Tiefenbach nach Zeugen. Über die Terrassentür sind die Diebe zwischen 17 Uhr am Sonntag und 17 Uhr am folgenden Donnerstag, 26. November, in das Haus gelangt. Der oder die Täter betraten mehrere Räume, wobei sie teilweise Gegenstände beschädigten. Nach Angaben der Bewohnerin fehlt Bargeld in vierstelliger Höhe. Außerdem fehlen ein iPhone X, ein MacBook sowie Ketten, Ohrringe und Armbänder. Der Gesamtwert der Beute wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.