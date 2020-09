Dr. Chistian Hessler neuer Chefarzt in Braunfels

Christian Hessler ist neuer Chefarzt der Orthopädischen Klinik. Foto: ATOS

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Braunfels (red). Dr. Christian Hessler ist neuer Chefarzt im Bereich Wirbelsäule an der ATOS Orthopädischen Klinik in Braunfels. Hessler ist Facharzt für Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie.

In Braunfels soll er das Leistungsspektrum der Wirbelsäulenchirurgie weiter ausgebauen. Der Wirbelsäulen-Spezialist kommt aus dem St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr. Dort war er seit 2015 tätig, zuletzt als Chefarzt und hat jährlich bis zu 500 Wirbelsäulen-Operationen durchgeführt. 2014 habilitierte er zu dem Thema "Biomechanik der Wirbelsäule" und erhielt die Ernennung zum Hochschullehrer an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg. "Ich freue mich, zukünftig an einer großen Fachklinik tätig zu sein, die auf Wirbelsäulen-Operationen spezialisiert ist und einen sehr guten Ruf genießt", sagt Hessler.

In seiner neuen Funktion wird er fachlich von den bereits in der Klinik tätigen Medizinern, Susanne Markgraf (Leitende Oberärztin) und Dr. Martin Gesser (Oberarzt) unterstützt.