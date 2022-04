Drei neue Autos für die Braunfelser Feuerwehr

Die neuen Mannschaftstransportfahrzeuge sind so vielseitig wie zweckmäßig. Foto: Feuerwehr Braunfels

BRAUNFELS BRAUNFELS - BRAUNFELS (red). Die Stadt Braunfels hat drei neue Mannschaftsfahrzeuge für die Einsatzabteilungen ihrer Feuerwehren in Betrieb genommen. Rund 128 000 Euro hat die Beschaffung der Fahrzeuge die Stadt gekostet. Im März 2021 schrieb die Stadt die Anschaffung von drei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) aus. Vom September 2021 bis Februar 2022 wurden sie für die Feuerwehren in Tiefenbach, in Philippstein und in Braunfels produziert, ausgestattet und dann in Dienst gestellt.

Sprachdurchsagen

haben sich bewährt

Die Firma Holzapfel- Sonderfahrzeuge aus Mittenaar lieferte die MTF aus, alle mit Blaulicht- und Sondersignalanlage und Digitalfunk ausgestattet. Über die Sondersignalanlage können Sprachdurchsagen über Mikrofon oder USB-Stick zur Warnung der Bevölkerung durchgeführt werden.

Die Fahrzeuge werden für den Mannschaftstransport zu Einsatzstellen benötigt, zum Absichern von Einsatzstellen für Ausbildungs- oder Dienstveranstaltungen. Mit ihnen können aber auch kleinere Ausrüstungsgegenstände transportiert werden, sie dienen als Zugfahrzeug für Anhänger und den Boots-Trailer und für den Transport der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Dazu sind die MTF mit einer Lautsprecheranlage Bestandteil des Warnkonzeptes "Bevölkerungswarnung" der Stadt Braunfels.

"Wir erinnern daran, dass sich die Information oder Warnung der Bevölkerung über die Lautsprecher unserer Feuerwehrfahrzeuge in den ersten Monaten der Pandemie bewährt hat. Denn vor allem ältere Menschen sind für kurzfristige Warnungen über die Homepage der Stadt oder soziale Medien kaum zu erreichen", gibt Michael Rack, feuerwehrtechnischer Angestellter bei der Stadt, zu bedenken.