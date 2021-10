Drogenfahrer gestoppt

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss wird sich ein 19-Jähriger verantworten müssen. Der in Wetzlar lebende junge Mann ist am Montagabend einer Streife in der Braunfelser Kaiser-Friedrich-Straße aufgefallen. Die Ordnungshüter stoppten ihn mit seinem schwarzen Opel Corsa. Konzentrations- und Reaktionstest ließen nach Polizeiangaben den Schluss zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana im Fahrzeug. Der 19-Jährige musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm und die Polizisten das Marihuana sicherstellten. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.