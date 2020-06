Ein 82-jähriger Mazdafahrer prallt gegen Braunfelser Sparkassengebäude. Der Fahrer hat wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Braunfels (red). Mit einem lauten Knall prallte am 8. Juni ein Mazda gegen das Sparkassengebäude in der Leuner Straße. Gegen 10.30 Uhr bog der 82-jährige Fahrer von der Leuner Straße auf den vor dem Gebäude gelegenen Parkplatz ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Senior beim Überfahren der Bordsteinkante das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. In der Folge beschleunigte der Mazda, fuhr über den circa 15 Meter langen Parkplatz und prallte gegen die Hauswand. Der in Braunfels lebende Unfallfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Ein Mitarbeiter der Sparkasse klagte über Einschränkungen seines Hörvermögens. Der Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Mazda hat nur noch Schrottwert.