Einschlag von alten Buchen wird um zehn Prozent reduziert

Braunfels. Die Braunfelser Stadtverordneten haben den Forstbetriebsplan abgesegnet. Zuvor hatte Förster Jörg Ahner den Plan in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt erläutert. Der Förster hatte auch dafür plädiert, den Einschlagsatz von alten und mittelalten Buchen im Forst um zehn Prozent zu verringern. Das bedeutet, dass jährlich 500 Festmeter weniger eingeschlagen werden. Ursprünglich vorgesehen war ein Einschlag von 4900 Festmetern. Einem entsprechenden Änderungsantrag stimmten die Stadtverordneten ebenfalls zu.

Wirtschaftlichkeit

im Blick behalten

Sascha Knöpp (CDU) sagte: "Wir haben für den Wald in den vergangenen Jahren einiges getan. Wir gehören zu den waldreichsten Kommunen im Lahn-Dill-Kreis. Und wir haben bewusst Flächen aus der Beförsterung rausgenommen." Der Wald sei ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung und Lebensraum für Flora und Fauna. "Er ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor." Alle drei Aspekte würden sich im Forstbetriebsplan widerspiegeln. Es sei nicht sinnvoll, übermäßig viele Urwaldzellen anzulegen. Unter anderem verwies er dabei auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt.

Auch Gerd Mathes (SPD) lobte den Forstbetriebsplan. In Hinblick auf die großen Flächen im Stadtgebiet, an denen Fichten gefällt wurden, sagte er: "Das ist nicht alles auf einmal aufzuforsten. Hier wird in den nächsten Jahren eine Sukzession stattfinden." Es werde sich erst in der Zukunft zeigen, wie sich diese entwickele, ob und welche forstwirtschaftliche Maßnahmen notwendig seien. Brigitte von Zydowitz (Grüne) wiederum kritisierte, dass der Geltungszeitraum Forstbetriebsplanes "bereits zu einem Viertel um sei".

Kritik an

später Vorlage

"Der jetzt vorliegende Plan gilt seit 2018, endet 2027. Ich wünsche mir, dass die nächste Planung vor Ablauf des jetzigen Forstwirtschaftsplans vorliegt. Nur dann besteht die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und gegebenenfalls auch Einfluss zu nehmen." Die Grünen wünschen sich, dass man Bereiche mit verschiedenen alten Strukturen belässt und einen regelmäßigen Blick auf die vergangenen Jahre und die aktuellen Veränderungen durch Klimawandel, Trockenheit und Schädlingsbefall wirft. Ferner sagte Zydowitz: "Grundsätzlich stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit: Wir kalkulieren derzeit mit einem Gewinn von 25 000 Euro im Jahr. Dazu kommen 10 000 Euro an jährlicher Waldschadenspauschale. Das ist umgerechnet ein Mittelklassewagen. Ist es das, was wir mit der Bewirtschaftung weiter machen wollen?"

Im Vorfeld hatte die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Braunfels die Einschlagmengen in Braunfels kritisiert und eine funktionale Eigenständigkeit des Waldökosystems gefordert. Im Rahmen dieser, so Vorstandsmitglied Joachim Bernecke, solle die Erntereife für Buchen um wenigstens 20 Jahre auf 140 Jahre heraufgesetzt werden. Der Regeleinschlag bei Buchen solle auf Null gesetzt werden.