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Dienstag, 28.04.2020 - 20:00
5 min

Es muss nicht immer Urwald sein

Hessen Forst und AGNU Braunfels sind sich mit Blick auf die künftige Waldbewirtschaftung in der Stadt Braunfels nicht immer einig.

Von Jenny Bernsund Manuela Jung
Die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre hat selbst den dicksten Buchen zugesetzt. Bevor diese zur Gefahr wird, musste sie gefällt werden. Das Schlagen von Schadholz ist durch den Klimawandel zur Hauptaufgabe der Forstwirte geworden. Foto: Manuela Jung

Die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre hat selbst den dicksten Buchen zugesetzt. Bevor diese zur Gefahr wird, musste sie gefällt werden. Das Schlagen von Schadholz ist durch den Klimawandel zur Hauptaufgabe der Forstwirte geworden. Foto: Manuela Jung

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Fotos
Die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre hat selbst den dicksten Buchen zugesetzt. Bevor diese zur Gefahr wird, musste sie gefällt werden. Das Schlagen von Schadholz ist durch den Klimawandel zur Hauptaufgabe der Forstwirte geworden. Foto: Manuela Jung

Die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre hat selbst den dicksten Buchen zugesetzt. Bevor diese zur Gefahr wird, musste sie gefällt werden. Das Schlagen von Schadholz ist durch den Klimawandel zur Hauptaufgabe der Forstwirte geworden. Foto: Manuela Jung

Nicht immer ist eine Buche gesund, die auf den ersten Blick so aussieht. Seit vergangenem Sommer beobachten Forstwirte immer wieder, dass Baumkronen austrocknen und ohne Vorwarnung abbrechen. Foto: Manuela Jung

Nicht immer ist eine Buche gesund, die auf den ersten Blick so aussieht. Seit vergangenem Sommer beobachten Forstwirte immer wieder, dass Baumkronen austrocknen und ohne Vorwarnung abbrechen. Foto: Manuela Jung

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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