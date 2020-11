Jetzt teilen:

BRAUNFELS-BONBADEN - Weil sie offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte, ist eine 58-jährige Peugeot-Fahrerin in einen Gartenzaun gekracht. Am Dienstag, 27. Oktober, befuhr die Frau die Straße "Am Kreuzberg" in Richtung Schulstraße. Gegen 20.15 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihren CC 206, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in den Zaun.

Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 2,49 Promille. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6250 Euro.