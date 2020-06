Freundschaft zu früheren Feinden

Tom Kortemeier, Konstantin Rau, Ursula Heinecke, Lore Gerster und Kantorin Noémi Domokos haben die ökumenische Andacht zum Kriegsende gestaltet. (Foto: Lothar Rühl)

BRAUNFELS - Die evangelische Kirchengemeinde Braunfels hat ihre ökumenischen Andacht zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 nachgeholt. Coronabedingt war die Veranstaltung am 8. Mai ausgefallen.

Ursula Heinecke und Lore Gerster als Vertreterinnen der älteren Generation und Tom Kortemeier und Konstantin Rau als jüngere Menschen erinnerten mit Textlesungen an die Schrecken und wiesen auf Gottes Güte hin. Noémi Domokos begleitete die Feier in der Friedenskirche an der Orgel.

Gerster rief die geschichtlichen Daten in Erinnerung. Dazu kamen in den vorgetragenen Texten die Widerstandskämpfer zur Sprache, die etwa am 20. Juni 1944 ein Attentat gegen Hitler versuchten.

Zu den Unterstützern gehörte auch der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der noch vier Wochen vor der Kapitulation so wie mehrere andere Widerständler hingerichtet wurde. Lore Gerster erinnerte auch an die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Sie wurden aufgrund ihres Engagements in der Widerstandsgruppe Weiße Rose von nationalsozialistischen Richtern zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet.

Heinecke sagte: „Es waren Menschen, die es zu diesem Krieg kommen ließen. Menschen haben befohlen. Menschen haben gehorcht. Menschen haben um Richtig und Falsch gerungen.“ Und sie fuhr fort: „Es war nicht Gottes Geist, der diesen Krieg gewollt hat. Aber in dieser Schuld lässt Gott die Menschen nicht allein.“

Heinecke erinnerte an den deutschen Bombenangriff im Jahr 1940 auf die englische Stadt Coventry in den Midlands. Dort sei nach dem Krieg eine weltweite Versöhnungsbewegung entstanden. Im Jahre 1959 wurde das Versöhnungsgebet von Coventry formuliert und wird seitdem an jedem Freitagmittag um 12 Uhr im Chorraum der Ruine der alten Kathedrale in Coventry gebetet. Dieses Gebet trug Heinecke vor, das mit den Worten endet: „Vater, vergib. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleichwie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus.“

Die vier Moderatoren wiesen des Weiteren darauf hin, dass es in der evangelischen Kirche Widerstand gegen die „deutsche Kirche“ gab. In der Barmer Theologischen Erklärung habe die Bekennende Kirche ihr Fundament als Gegenbewegung gefunden.

Gerster formulierte: „Für uns Christen ist das Ende des Krieges ein Anlass, Gottes Wort zu feiern, das nicht nachgelassen hat, uns zu erquicken“. Sie sei dankbar für 75 Jahre Frieden, für Wohlstand und für die Freundschaft zu früheren Feinden und „dass wir Menschen aufnehmen können, die heute vor Krieg aus ihren Heimatländern fliehen“.